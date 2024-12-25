Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücretle ilgili iki öneri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2025'te toplantı yaparak 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti 22 bin 104 olarak açıkladı.

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Asgari ücrete yapılan zam sonrası siyasilerden de peş peşe açıklamalar ve tepkiler geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 bin 104 liralık asgari ücrete tepki gösterdi. İmamoğlu sosyal medyada paylaştığı mesajında Erdoğan'a seslendi.

Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek.… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 24, 2024

İşte Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı;

"Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."