Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden gençlerin tutuklanmasına tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden gençlerin tutuklanmasına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail eleştirisinde bulunan gençlerin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Erdoğan'ı “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eleştiri geldi.

fdfasdf.jpg

İmamoğlu, "Bu gençler ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar" dedi.

Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandıErdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı

TRT World Forum’daki konuşması sırasında Erdoğan'ı, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"NEDEN KORKUYORSUNUZ"

"Filistin’de yaşanan zulme tepkisini gösteren 9 gencimiz maalesef tutuklandı. Cumhurbaşkanı’na İsrail’le yapılan ticaretle ilgili eleştiride bulunan, ses çıkaran gençlerin jet hızıyla tutuklanması vicdanları yaralayan yeni bir hukuk garabetidir. Bu neyin tahammülsüzlüğüdür? Neden korkuyorsunuz? Bu gençler ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar. Peki sizin korkunuz nedir?"

Son Haberler
DEM Parti PKK lideri 'Öcalan' için tüm tuşlara basıyor. Bakanlığa başvuru yapacaklar!
DEM Parti PKK lideri 'Öcalan' için tüm tuşlara basıyor. Bakanlığa başvuru yapacaklar!
Beşiktaş'ta puan kaybı devam ediyor! Hatayspor 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş'ta puan kaybı devam ediyor! Hatayspor 1-1 Beşiktaş
AKP ile CHP arasında adaylık tartışması
AKP ile CHP arasında adaylık tartışması
Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü
Alanya Belediyesi ve MHP arasında büyük kriz. Bozkurt heykeli fitili ateşledi
Alanya Belediyesi ve MHP arasında büyük kriz. Bozkurt heykeli fitili ateşledi