Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden gençlerin tutuklanmasına tepki

Erdoğan'ı “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eleştiri geldi.

İmamoğlu, "Bu gençler ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar" dedi.

Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı

TRT World Forum’daki konuşması sırasında Erdoğan'ı, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"NEDEN KORKUYORSUNUZ"

"Filistin’de yaşanan zulme tepkisini gösteren 9 gencimiz maalesef tutuklandı. Cumhurbaşkanı’na İsrail’le yapılan ticaretle ilgili eleştiride bulunan, ses çıkaran gençlerin jet hızıyla tutuklanması vicdanları yaralayan yeni bir hukuk garabetidir. Bu neyin tahammülsüzlüğüdür? Neden korkuyorsunuz? Bu gençler ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar. Peki sizin korkunuz nedir?"