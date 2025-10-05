Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama!

Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını kabul etmesinin yankıları sürerken CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Adil olmayan barış kalıcı olmaz" vurgusu yapan İmamoğlu, "Bu plan, bölgenin geleceğini belirleyecek daha büyük bir hedefin kapısını da aralamalı: iki devletli çözüm ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı" dedi.

İmamoğlu'nun X'te Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Hamas’ın önerilen barış planını kabul etmesiyle yeni bir dönemeçteyiz. ABD Başkanı Trump’ın planı, rehinelerin serbest bırakılması, Filistinli mahkumların evlerine dönmesi ve Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılması için önemli bir fırsat sunuyor.

Bu plan, bölgenin geleceğini belirleyecek zorlu başlıkları da masaya getiriyor: İsrail ordusunun çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve yönetimi.

Bu plan, bölgenin geleceğini belirleyecek daha büyük bir hedefin kapısını da aralamalı: iki devletli çözüm ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı.

Unutmayalım: Adil olmayan barış kalıcı olmaz.

Gazze’nin geleceği güçle değil, vicdanla, adaletle ve meşruiyetle inşa edilmelidir. Uluslararası toplumun görevi, insanlığın onurunun garantörü olmaktır.

Bugün atılacak her adım, yalnızca Gazze’de değil, tüm dünyada vicdanı ve umudu güçlendirecektir."