Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) Yönelik yapılan operasyonlarda, Üsküdar'da kaçak yapılarla olan mücadelesi ile tanınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten de tutuklanmıştı.

Ramazan Gülten, tutuklandığında eşi Pınar Gülten kızları Maya'ya hamileydi. Gülten'e doğumda eşinin yanında olmak için izin istedi ancak izin verilmedi.

MAYA BUGÜN DÜNYAYA GELDİ

Gülten çiftinin kızları Maya, bugün sabah saatlerinde dünyaya geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Maya için tebrik mesajı yayımladı. İmamoğlu paylaşımında, "Sırf benimle çalıştığı ve İstanbul'u ranta teslim etmediği için şu an cezaevinde olan Ramazan Gülten'in kızının dünyaya gelişini görmesine izin vermediler. Ama Maya'nın içerde dışarda herkese mutluluk getirmesine engel olamadılar. Ramazan'ı ve eşi Pınar'ı tebrik ediyorum. Maya'ya da annesiyle babasıyla uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.