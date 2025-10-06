Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek miktarının 20 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ofisi üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla üniversite öğrencilerine yönelik yeni sosyal destek programını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında, “Milletin parası millete gidiyor. Üniversite öğrencilerine sosyal destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu yılki destek 20 bin TL” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM DESTEKLERİ SÜRÜYOR

İBB’nin son yıllarda sürdürdüğü öğrenci destek programı kapsamında, İstanbul’da eğitim gören üniversitelilere karşılıksız nakdi yardım yapılıyor. Yeni açıklanan programla birlikte, 2025-2026 eğitim döneminde destek miktarı 20 bin TL’ye çıkarıldı.

