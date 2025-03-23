Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! "Kurban olurum size"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! "Kurban olurum size"

Hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi gördü ve paylaşımına destek yorumları geldi.

Çocukların kendisi için çizdiği bir resmi paylaşan İmamoğlu; "Kurban olurum size. Cezaevine doğru yola çıkarken çocukların çizdiği resimleri, şiirleri, mesajları benimle paylaştılar. Canlarım benim, siz benim en güzel yol arkadaşlarımsınız. Ekrem Amcanız çıkacak ve sizler için çok güzel şeyler yapmaya devam edecek." dedi.

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