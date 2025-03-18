Ekrem İmamoğlu'ndan diploma kararına ilk tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen diploma iptali kararı ile ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.



Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 18, 2025

Ekrem İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!