Ekrem İmamoğlu'ndan diploma tepkisi! "Kara leke..."

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle 18 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun 35 senelik üniversite diploması bugün İstanbul Üniversitesi veri tabanından resmen silindi.

Ekrem İmamoğlu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "alnımın akıyla aldığım diplomayı iptal etmeye çalışarak okulumun tarihine kara bir leke sürdü" dedi.

"KARA BİR LEKE SÜRDÜ"

İmamoğlu'nun daha önce İstanbul Üniversitesi önünden çekilmiş bir videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar gelir geçer, güzel işler kalır.

Mezun olduğum üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı'nı İstanbul'a tekrar kazandırmak bana nasip olmuştu, bu güzel işi yaptığım için çok gururluyum.

Ama İstanbul Üniversitesi yönetimi, alnımın akıyla aldığım diplomayı iptal etmeye çalışarak okulumun tarihine kara bir leke sürdü. Bu kararı alanlar mutlu olamayacaklar, çünkü bu zorbalıklarını kimseye anlatacak yüzleri olmayacak."