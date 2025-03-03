Ekrem İmamoğlu'ndan diploması için YÖK Raporu'na suç duyurusu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu'ndan diploması için YÖK Raporu'na suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu’na ilişkin harekete geçti. İmamoğlu, yarın suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite öğrenciliği sırasında yatay geçiş yaptığı süreçle ilgili olarak başlatılan "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla açılan soruşturma hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtilmişti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları YÖK'ün "üniversiteyi tanımama ve denklik kararı"nın, İmamoğlu'nun başvurusundan 1,5 yıl sonra alındığını, 6 yıl sonra yürürlüğe konulduğunu açıkladı. Ayrıca yatay geçiş şartlarını karşıladığına dair belgeler de açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üniversite diploması ve yatay geçişi ile ilgili tartışmalar sonrasında, YÖK hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

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