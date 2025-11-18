CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla eşi Dilek kaya İmamoğlu için duygusal bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, eşi Dilek kaya İmamoğlu'nun doğum gününü birlikte olduğu anların yer aldığı bir video ile kutladı.

'Bugün 18 Kasım. Çok özel bir gün benim için.' diyen İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bana hayatımın en güzel duygusu olan aşkı yaşatan sevgili eşime; evimizin, ailemizin kahramanına, gücünü, iradesini, varlığını, tutkusunu her zaman hissettiren kadınıma:

Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun.

Çok genç yaşta evlendik Dilek’le. Yuvamız huzurlu, mutlu, sağlıklı olsun diye büyük bir gayret gösterdik.

Vatanına, milletine faydalı iyi insanlar olması umuduyla üç pırlanta evlat yetiştirdik. Halen büyük bir mücadeleyle yolumuza devam ediyoruz. Cesur yürekli oğlum, evimizin bilim insan Selim’in de doğum gününü kutluyorum.

Sonbahar, müjdelerin, bereketin tohumlarının atıldığı mevsimdir. Bizim yaşamımızın bereketi de sonbahardır. Aslan oğlum Semih Kasım’da; biricik kızımız, kutup yıldızımız Beren Eylül’de doğdu.

Ayrıca bugün evlilik yıldönümümüz.

Canım Sevgilim, evlilik yıldönümümüz de kutlu olsun.

Başta üç evladımı kucağıma aldığım anda yaşadığım tarif edilemez o duygu olmak üzere, unutamayacağım birçok güzelliği seninle yaşadım.

Kocaman ailem, Allah’a emanet olun. Sizi çok seviyorum.

Bütün ailelere mutluluk, huzur ve sağlık diliyorum.