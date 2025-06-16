Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri sebebiyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “tehdit” suçlamalarıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan davanın ikinci duruşması Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Temmuz günü saat 10.00'a erteledi. İmamoğlu duruşma salonundan alkış ve sloganlarla ayrıldı.

Duruşmadan sonra İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşıldı. İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ben de sizi özledim, dayanışmanız için teşekkürler, birlikte kazanacağız.

Ekrem İmamoğlu."