Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a flaş gönderme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a flaş gönderme!

Cezaevinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Konya mitingi üzerinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.

CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin Anadolu ayağındaki dördüncüsünü AKP'nin kalesi Konya'da yaptı.

AKP'nin kalesi olarak nitelendirilen Konya'da mitinge on binlerce vatandaş katılım gösterirken, Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konyalı yurttaşlara selam göndererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Konyalı teyzelerimin, ablalarımın ellerinden öpüyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Bir dönüp Anadolu kadınının merhametine, aklına, bilgeliğine bak, bir de dönüp içine düştüğün karanlık çukura.

Bu merhamete, bu akla, bu bilgeliğe yenileceksin. Sen zalimlerle yürü, biz Anadolu’nun bağrındayız."

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