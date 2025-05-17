Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay çıkış!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a seslenerek, soruşturmada 2 ay geçtiğini söyledi. İmamoğlu, "Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu!" ifadelerini kullandı.

“NE HEYBEDEN TURP ÇIKTI NE DE DANANIN KUYRUĞU KOPTU!”

19 Mart’tan bu yana tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla “Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’ hesabından yeni paylaşımda bulundu. İmamoğlu tutukluluğunda 2 ayın geçtiğini söylerken, “Ne para dolu ayakkabı kutuları, Ne dolar fışkıran para kasaları, Ne 300 bin euroluk “hediye” saatler, Ne milyon dolarlık off-shore hesapları, Ne telefon tapeleri, Ne de önceki olaylarda etrafa saçılan skandal e-mailler, ÇIKTI! Oysa en büyük hayaliniz tüm bunları video yapıp, grup toplantısında millete izlettirmekti. OLMADI! Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu!” ifadelerini kullandı.

SON SÖZÜM: ALDANSAN DA, ALDATMA

İmamoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

"2 ay geçti; Ne para dolu ayakkabı kutuları, Ne dolar fışkıran para kasaları, Ne 300 bin euroluk “hediye” saatler, Ne milyon dolarlık off-shore hesapları, Ne telefon tapeleri, Ne de önceki olaylarda etrafa saçılan skandal e-mailler, ÇIKTI! Oysa en büyük hayaliniz tüm bunları video yapıp, grup toplantısında millete izlettirmekti. OLMADI! Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu! Gücünüze gidiyor biliyorum ama ne yazık ki yine aldatıldınız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmekle sorumlu bir siyasetçiye, hayali bir örgütün, hayal ürünü iddiaların peşine takılarak siyaset yapmak yakıştı mı? Bu iftira bataklığından kurtulmak, çamura daha fazla batmamak için yapılacaklar bellidir. Güvendiğiniz hukuk kökenli siyasetçilerden bir heyet kurun ve bu dosyayı onlara inceletin. Objektif her hukukçu görecektir ki bu dosya, içinde tek bir DELİL barındırmayan SANAL bir dosyadır. Bu dosyanın değerlendirmesini, güvendiğiniz hukuk kökenli siyasetçiler yapsın. Belli ki benden şüphe ediyorsunuz. Belki kendi ekibinize güvenirsiniz! Son sözüm: Aldansan da, aldatma!"