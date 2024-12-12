Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'silkeleyin' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi'nin 15 proje temel atma törenine katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın Bakan Işıkhan'a belediyeler için 'silkeleyin' talimatına "Devlet adamı böyle konuşur mu? Hadi silkeleyin bakalım" dedi.

İMAMOĞLU: HADİ SİLKELEYİN BAKALIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın Bakan Işıkhan'a belediyeler için 'silkeleyin' talimatına, "Devlet adamı böyle konuşur mu? Hadi silkeleyin bakalım" dedi.

ÖZEL: GÜREŞ MEYDANI'NDA MIYIZ

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Bakana "Bunları iş yapamaz duruma" getir talimatı veriyor. Güreş Meydanı'nda mıyız? Bakanların görevi bu değildir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ya en çok prim borcu olan ilk 5 belediye, CHP’li belediyelerin olduğunu açıklamıştı. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın olduğu liste için Işıkhan, "En borçlu belediyeler de kimse alınmasın, üzerine de almasın CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 8,4 milyar lira SGK borcu var. Haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan'a "Belediyeleri daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" talimatı vermişti. Mansur Yavaş’tan talimata cevap veren ilk isim olmuştu. Yavaş, "Aslında halkı silkelemek istiyorlar” demişti.