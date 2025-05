Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'telef' cevabı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden Erdoğan'ın "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek," sözlerine yanıt veren bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın! Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını “telef” etmekle tehdit etmişsin. Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun. Aziz Milletim! Cumhurbaşkanının “telef oldunuz”, “telef olacaksınız” sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir" dedi.

"SONUNDA AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARMIŞSIN"

İmamoğlu X hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın! Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını “telef” etmekle tehdit etmişsin. Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun. Aziz Milletim! Cumhurbaşkanının “telef oldunuz”, “telef olacaksınız” sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir. Erdoğan rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir. Seçimi iptal ederek, milli iradeyi yok sayarak, emrine aldığı yargı marifetiyle rakibini hapse atıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek, aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun: Bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz “heybenden” çıkarmadığın başka ne kaldı? Aziz Milletim; Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir, Telef olan demokrasi ve hukuktur, Telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memuru , çiftçinin, gencin hayatıdır, Telef olan “milletin hizmetkarı” diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır, Telef olan her musibete rağmen yıllarca Erdoğan’ı sırtlamış Ak Partili seçmenin umutlarıdır. Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, “telef etmediği” ne kaldı? Allah’ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız, ne de kimseyi telef edeceğiz. Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız"

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü AKP'nin grup toplantısında, "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek," ifadelerini kullanmıştı.