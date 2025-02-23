İmamoğlu'ndan 'Ramazan' hamlesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan 'Ramazan' hamlesi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayında 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacaklarını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacaklarını duyurdu. İmamoğlu yardımların toplam büyüklüğünün ise 200 milyon TL olacağı belirtildi.

"İBB HER ZAMAN YANINIZDA"

İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda."

Sosyal belediyecilik vurgusu yapılan afişte ayrıca, "Destek, ihtiyaç durumu tespit edilen ve gerekli koşullara sahip vatandaşlara verilecektir" denildi.

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