Ekrem İmamoğlu'ndan flaş Şam açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şam Valiliği'nin görüşme randevusuna iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Şam Valiliği'yle temas kurduklarını belirten İmamoğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Bu yönüyle de ciddi bir teknik ve bürokratik bir heyetimiz hazırlık yaptı ve Dışişleri Bakanlığı'yla da temas kurarak ilgili yazılarımızı yazarak Şam'a başta Şam olmak üzere aslında Suriye'nin birçok şehrine ilerleyen zaman diliminde giderek niyetimizi de beyan ettik. Bu temaslar sonucunda görüşme 9 Ocak itibariyle netleşti. Pazar günü saat 14'e randevu verildi ve ona göre hazırlıklar başladı. Ama ne yazık ki randevu teyidiniden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı ve o 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği yaızlı olarak Türkiye Belediyeler Birliği'yle görüşme Sayın Erdoğan'ın ziyareti sonrasına ertelendi' diyerek randevuyu iptal etti. Bu çok vahim bir durumdur. Ben açıkçası net olarak ifade edeyim. Bu çok vahim bir durumdur. Net olarak ifade edeyim." dedi.

İmamoğlu bu sözlerine ek olarak "Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Bu devlet bir kişiyle tanımlanamaz. O bir kişiden çok büyük bir yapıdır. Türkiye bir kişiyle sınırlandırılamaz. Bunu iyi anlamaları lazım" şeklinde konuştu.