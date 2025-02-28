Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu

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Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aralarında Nedim Şener ve Kenan Kıran da bulunuyor.

Suç duyurusunu Murat Ongun sosyal medya hesabından "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek." sözüyle paylaştı.

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NELER OLMUŞTU?

Hakkında 5 soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir de 'şaibeli diploma' iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Diploma iddialarına ilişkin İmamoğlu tarafı yalanlarken, belgeli şekilde bir basın toplantısı yapmıştı. İmamoğlu'nun avukatları diploma soruşturmasına ilişkin yalan iddialarda bulunan isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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