Ekrem İmamoğlu’ndan flaş yeni mesaj!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından İmamoğlu'nun son durumu hakkında açıklamalar yapan Günaydın, İmamoğlu'nun gönderdiği mesajları kamuoyuyla paylaştı.

Günaydın şunları söyledi,

"14,5 milyon yurttaşın kendisine oy kullanmasından büyük memnuniyet duyuyor. Arkadaşlarımıza ve yurttaşlarımıza teşekkür ediyor. Ayrıca diyor ki 'Evet. Anayasal, demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansın ama burada güler yüz ve sevgi dili hakim olsun. Oraya gelenler büyük bir mutlulukla, yüzlerinde gülümseme ile gelsinler. Yüzlerinde gülümseme ile ayrılsınlar. Kolluk kuvvetlerimiz, bu arkadaşlarımıza kötü davranmasınlar. Ben inanıyorum ki milletin feraseti, bu meseleyi burada bırakmayacaktır."

"MİLLETİN VERECEĞİ CEVAP ÇOK ÖNEMLİDİR"

Sözlerine ilk olarak İmamoğlu'na yönelik hukuksuz süreçle başlayan Günaydın ''Ekrem İmamoğlu'nun iki ayda başına gelenleri ben bile saymakta zorlanıyorum. Milletin tüm bu vereceği cevap çok önemlidir. Milletin koyduğu irade pazar günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemiştir'' ifadelerini kullandı.

Son olarak İmamoğlu'ndan gelen mesajları da aktaran Günaydın, yurttaşlardan Saraçhane'ye sadece Türk bayraklarıyla gitmelerini istedi. Öte yandan Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'ndan gelen selamı vatandaşlara iletti.

İTİRAZ SÜREÇLERİNİ YAPACAKLAR

CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptaline karşı bu hafta gerekli itiraz süreçlerini yapacaklarını duyurdu.