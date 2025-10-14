

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, "Millete hizmet etmenin, zorda olanın yoldaşı olmanın şerefi ve onuru bize yeter" ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.



Mısır'da gerçekleştirilen Gazze anlaşması imza töreninde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı" ifadelerinin ardından İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yaptı.



İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İmamoğlu’nun paylaşımında, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşların kent lokantalarıyla ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaştığına yer verilirken paylaşımda bu ifadeler kullanıldı:



"Millete hizmet etmenin, zorda olanın yoldaşı olmanın şerefi ve onuru bize yeter. Zor anında her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."