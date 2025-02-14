Ekrem İmamoğlu’ndan gündem olacak Mansur Yavaş mesajı!

CHP’de ‘ön seçim’ sürecin Cumhurbaşkanlığı adaylığında isimleri konuşulanlar ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. Yavaş'ın, ön seçimde aday olarak çıkmayacağı belirtilmişti. İkili arasında adaylık tartışmaları gündeme gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuşulan iddialar hakkında, “Mansur Yavaş Başkanımız da dün de yan yanaydık bugün de yan yanayız, yarın da yan yana olmaktan büyük onur ve gurur duyarım. Hep birlikte milletimizin bu zor günlerinin geride kaldığı, gerçekten milletimizin, başta çocuklarımızın gençlerimizin mutlu olduğu bir geleceği hazırlayacak aktörler olacağız” mesajını verdi.

İMAMOĞLU: DÜN DE YAN YANAYDIK BUGÜN DE YAN YANAYIZ

Sözcü’de Saygı Öztürk’e konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘ön seçim’ tatışmalarında ABB Başkanı Mansur Yavaş ilişkisini sordu. İmamoğlu, “Biz gerçekten ülke menfaati için yan yana olan, duran, birbirini sevgiyle, saygıyla karşılayan yani başta genel başkanımız olmak üzere Mansur Yavaş Başkanımız hatta diğer bütün dostlarımızın saçının teline bile zarar gelmeyecek şekilde bir yol tariflemeyi hassasiyetle planlıyoruz. Kaldı ki burada Mansur Yavaş başkanımız tabii ki çok özel bir noktada. Benim için de, Ankara halkı için de, milletimiz için de öyle. Dolayısıyla Mansur Yavaş Başkanımız da dün de yan yanaydık bugün de yan yanayız, yarın da yan yana olmaktan büyük onur ve gurur duyarım. Hep birlikte milletimizin bu zor günlerinin geride kaldığı, gerçekten milletimizin, başta çocuklarımızın gençlerimizin mutlu olduğu bir geleceği hazırlayacak aktörler olacağız. Başarı hepimizin ve milletimizin olacak. Böyle bir döneme hep beraber yürüyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘erken seçim’ çıkışının ardından partide Cumhurbaşkanlığı adayını belirleyecek olan ‘ön seçim’ sürecini geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Ön seçime ilişkin, İmamoğlu destek verirken, Mansur Yavaş, ‘daha erken’ çıkışında bulunmuştu. İmamoğlu ise Yavaş’ın görüşüne ilişkin, ‘görüş ayrılığı olabilir’ demişti.

Ön seçim süreci öncesi Özgür Özel, Yavaş ve İmamoğlu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ön seçime destek mesajı verilirken, ön seçimde Yavaş’ın aday olmayacağı aktarıldı.

CHP, 23 Mart’ta yapılacak ön seçim ile Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.