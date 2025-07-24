Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sallayacak açıklama!

TCMB, 300 baz puanlık indirimle faizleri %43'e çekti. Merkez Bankası'nın bu kararı bir süredir yapılan açıklamalarla sinyali veriliyordu. Merkez Bankası mart ayında faizi düşüren Merkez Bankası 4,5 ay sonra tekrar indirime gitti. 19 Mart operasyonlarının ardından yeniden faiz yükselmişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından faizin daha fazla indirilme şansının olduğunu belirtti.

İmamoğlu açıklamasında şu yorumlarda bulundu:

"Merkez Bankası faizleri %46’dan, %43’e indirmiş.

Siyasi ikbal ve koltuk hırsıyla 19 Mart’ta bir masabaşı kumpası dizayn edip milletin iradesine darbe yapılmasaydı, bugün faizin %37-38 olması işten bile değildi.

Ama bir avuç muhterisin ülkeye verdiği zarar korkunç boyutlara ulaştı. İktisatçıların hesaplamalarına göre son 4 ayda oluşan ekstra faiz yükü ile bütçe faiz giderlerine kısa vadede en az 300 milyar TL eklendi.

Sağlıktan, eğitimden, yatırımdan, milletin cebinden kesilip faize ödenecek ekstra 300 milyar TL...

'DEMOKRASİYE DARBE YAPARAK EKONOMİ DÜZELMEZ!'

Bu muhterislerin düzeni; vatandaşa kaybettiriyor, şirketleri batırıyor, devletimizin sırtına tefeci faizini yüklüyor.

Bu böyle gitmez! Demokrasiye darbe yaparak, masa başında kumpasçılık oynayarak, ekonomi düzelmez!

Ekonomiyi partizanlıktan, darbecilikten, kayırmacılıktan arınmış tertemiz kadrolarla ayağa kaldıracağız. Az kaldı…"