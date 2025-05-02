Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sallayacak paylaşım!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sallayacak paylaşım!

Silivri Cezaevi'nden tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "19 Mart darbesi nasıl yapıldı?" başlığı ile bir video paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" diyerek youtube bir video paylaştı.

İmamoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları... YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" dedi.

İşte paylaşılan video:

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