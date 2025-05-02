Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sallayacak paylaşım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" diyerek youtube bir video paylaştı.

İmamoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları... YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" dedi.

İşte paylaşılan video: