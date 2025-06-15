Ekrem İmamoğlu'ndan hodri meydan! 'Bize vız gelir'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Adaylık Ofisi, X hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Videolu bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Gözaltılarınız, cezaevleriniz vız gelir bize, vız. İçerde, dışarıda daha çok çalışacak, daha çok iş üreteceğiz" ifadelerine yer verdi.

"UMUTSUZLUĞA YER YOK”

Paylaşılan videoda ise şu ifadelere yer verildi,

“Her şeye ama her şeye rağmen Dalga dalga gelen operasyonlara rağmen, daha çok kreş, daha çok metro hattı, daha çok öğrenci yurdu, daha çok kent lokantası daha çok modern meydan, daha çok yaşam vadisi için, daha çok öğrenciye burs imkanı, daha çok anneye ücretsiz ulaşım, daha çok emekliye destek paketi, daha çok çocuğa süt dağıtımı. Daha çok çalışıcaz içeride de dışarıda da çok çalışıcaz. Bu ülkeye daha çok mutluluğu, eşitliği kardeşliği hep birlikte getireceğiz. Umutsuzluğa yer yok.”