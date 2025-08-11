Ekrem İmamoğlu'ndan iki lidere kutlama mesajı!

Ekrem İmamoğlu'ndan iki lidere kutlama mesajı!

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı cesur adımlarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına açılan Cumhurbaşkanı Aday Ofisi X hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD Başkanı Donald Trump evsahipliğinde varılan barış anlaşması, binlerce cana mal olmuş ve yıllardır çözümsüz kalan bir ihtilafın yaralarını sarmak, bölgemizde iyi komşuluk ilişkilerini yeniden tesis etmek için tarihi bir fırsat. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı bu cesur adımlarından dolayı kutluyorum." denildi.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi X hesabından CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına bir paylaşım yapıldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki imzalanan barış anlaşmasının değerlendirildiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD Başkanı Donald Trump evsahipliğinde varılan barış anlaşması, binlerce cana mal olmuş ve yıllardır çözümsüz kalan bir ihtilafın yaralarını sarmak, bölgemizde iyi komşuluk ilişkilerini yeniden tesis etmek için tarihi bir fırsat. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı bu cesur adımlarından dolayı kutluyorum.

"TÜRKİYE’NİN MASADA YER ALMASINI SAĞLAYACAK ADIMLARIN HENÜZ ATILAMAMIŞ OLMASI, TÜRK DİPLOMASİSİ AÇISINDAN CİDDİ BİR ZAFİYET"

Bölgemizde "oyun kurucu lider" olduğunu ileri süren ve iki komşu ülke arasında arabuluculuk için büyük çaba harcayan Erdoğan hükümeti ise bu kritik barış sürecinin aktörleri arasında yoktu. Karabağ savaşlarında Azerbaycan’ın yanında duran ve stratejik kazanımlarda payı olan Türkiye’nin masada yer almasını sağlayacak adımların henüz atılamamış olması, Türk diplomasisi açısından ciddi bir zafiyet.

"TÜRKİYE BUNDAN SONRAKİ ADIMLARINDA SÜRECE MUTLAKA DAHİL OLMALI"

Azerbaycan-Ermenistan barışı, ancak kapsayıcı bir vizyonla, Türkiye ve bölgenin tamamı tarafından sahiplenilirse Güney Kafkasya’da istikrar ve refah güvence altına alınabilir. Türkiye bundan sonraki adımlarında sürece mutlaka dahil olmalı; Ermenistan’la normalleşme ve kritik altyapı-ulaştırma projeleri de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bölgemizde sözü dinlenen bir ülke olmanın yolu demokratik meşruiyete ve güçlü kurumlara dayalı, akılcı ve ilkeli bir dış politikadan geçer."

