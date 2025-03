Ekrem İmamoğlu'ndan 'iktidar' mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunarak, 'iktidar' mesajı verdi. İmamoğlu, " Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu paylaşımında savcıya seslendi. İmamoğlu şu ifadelerde bulundu;

"Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum. Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor. Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025

NELER OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ön seçim öncesi şafak baskını ile gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan İmamoğlu için ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ iddialarıyla soruşturmalar açılmıştı. İmamoğlu için Başsavcılık dosyasında ‘suç örgütü lideri’ tanımlanması yapılmıştı. 4 günlük gözaltı süreci sonrası mahkeme, İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ suçlamasında tutuklanmasına, ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da bulunduğu Silivri Cezaevi’ne getirilmişti.