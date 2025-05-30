Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara çok konuşulacak gönderme!

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"İlk seçimde bu iktidar evine gidecek ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" diye bir suç olmayacak.

İktidarda olmak; eleştirilebilmektir. Biz göreve geldiğimizde bu garabete son vereceğiz. Bir paylaşım yaptı diye, demokratik protesto hakkını kullandı diye hiç kimse haksız yere gözaltına alınmayacak, tutuklanmayacak, hapse atılmayacak.

Etrafında hep dalkavuk isteyen akıl gidecek, özgürlüklerden yana bir anlayış gelecek. Gençlerden korkmayın, etrafınızdaki dalkavuklardan korkun.

Ekrem İmamoğlu"