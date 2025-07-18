Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara LGS tepkisi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara LGS tepkisi!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, LGS hakkındaki şaibe iddialarına büyük tepki gösterdi. İmamoğlu, iktidarı hedef alarak, "Bu ülkede sizin döneminizde hiç sınav sorusu çalınmamış gibi, sınavlar iptal olmamış gibi konuşuyorsunuz. Milletin içini rahatlatmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Bu ülkede sizin döneminizde hiç sınav sorusu çalınmamış gibi, sınavlar iptal olmamış gibi konuşuyorsunuz. Milletin içini rahatlatmak zorundasınız. Milyonlarca evladımız Lise Giriş Sınavı’na büyük emek ve hayallerle hazırlandı. Şimdi ise sınav sorularının bazı okullara önceden verildiğine, sızdırıldığına ilişkin çok ciddi deliller var. Bu iddiaları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Mevcut sistemden adalet beklemek ne yazık ki zor ama çocuklarımızın geleceğini karanlığa teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mesele derhal, şeffaf bir şekilde araştırılmalı. Suçlu varsa cezalandırılmalı. Her şeyden önemlisi, kaygıya düşen çocuklarımız için adil bir telafi yolu bulunmalı. Çocuklarımızın geleceği ile oynamayın!"

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