Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara olay olacak sözler!

İktidara büyük tepki gösteren İmamoğlu, “Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür. Attığınız her hukuksuz adım milleti bastırma çabasıdır” dedi.

"RESİMDEN BİLE KORKAN BİR AKIL ÜLKE YÖNETEMEZ"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi X hesabından şunları söyledi,

“Siyasi rakibinden, avukatın savunmasından, gazeteciden, gençten, sesten, sözden hatta resimden bile korkan bir akıl ülke yönetemez. Bu kadar korkuya teslim olmuş bir iktidara, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha fazla emanet edilemez.

Bölgede bütün taşları yerinden oynatacak gelişmeler yaşanırken, tarihin en önemli kırılmalarının içindeyken, hala bu ülkeyi düşman hukuku ile idare edemezsiniz.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür. Attığınız her hukuksuz adım milleti bastırma çabasıdır. Ama bu aziz millet kararını çoktan vermiş ve boyun eğmeyeceğini cümle aleme duyurmuştur.”