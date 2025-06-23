Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara olay yaratacak gönderme!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi hesabından AKP’yi yendiği seçim sonuçlarını hatırlattı.

İktidarın toplamda 4 kez mağlup olduğunu hatırlatan İmamoğlu, seçim tarihlerini ve AKP’ye atılan farkları da kamuoyuyla paylaştı. İmamoğlu, paylaşımının sonunda, “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir” dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hiç düşünmez misiniz?

31 Mart 2019 3 bin fark!

23 Haziran 2019 800 bin fark!

31 Mart 2024 1 milyon fark!

23 Mart 2025 15.5 milyon oy ile Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

Yaptığınız her hukuksuzlukta, her kumpasta, her zulümde, her engellemede millet size daha güçlü bir demokrasi dersi verecek.

“Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.”