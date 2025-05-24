Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara tarihi çağrı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara tarihi çağrı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı. İmamoğlu yaptığı açıklamasında tutuklu gençlerin serbest bırakılmasını istedi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet ve devleti yöneten insanlar gençlere kin güdemez. Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onlar hukuksuz hiçbir şey yapmadılar, yalnızca itirazlarını dile getiren gençlerimizin hakkı hapis olamaz.

Ramazan Bayramı geçti, Kurban Bayramı geldi. Gençlerimiz hala ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine hasret bir şekilde adalet bekliyor. Devletimizi yönetenlere sesleniyorum. Bu durum vicdana, adalete, örf ve adetimize sığmaz. Bırakın gençlerimiz bu bayramda ailelerine kavuşsunlar.

Devlet, korumakla yükümlü olduğu milletin evlatlarına, onların özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak zorundadır. Yazıktır, günahtır.

Devletin dini adalettir. Bayramda gençlerin yeri ailelerinin yanıdır. Gençler özgür olsun, aileler artık huzur bulsun.

Ekrem İmamoğlu"

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