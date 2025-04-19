Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara zehir zemberek mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Yozgat'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenledi.

Çiftçilerin yaklaşık bin traktör ile konvoy oluşturduğu büyük katılımın olduğu mitingde konuşan Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan'ın sözleri Türkiye gündemine oturdu. Konuşan çiftçi Ceylan, "Devleti yöneten insan, turp ile, şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile, hukuk ile idare edilir. Bunları onlara hesabı geldiğinde soracağız. Ben çiftçiyim çiftçi! Halk için, millet için çalışan çiftçiyim" demişti.

Bu ülkenin yediden yetmişe her bir vatandaşı, olanı biteni bütün çıplaklığıyla görüyor. Kimse bu yalanlara, iftiralara, fitnelere, kumpaslara pabuç bırakmaz. Sen bu ülkenin köylüsünü, çiftçisini ne zannettin?



Bak da biraz feraset ve basiret öğren şu sözlerden:



“Turp ile şalgam… pic.twitter.com/VSMO8sMiuM — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 19, 2025

Sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına giren bu sözlere tutuklu bulunduğu cezaevinden Ekrem İmamoğlu da tepki verdi.

İmamoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda mitingte konuşma yapan çiftçinin sözlerine gönderme yaptı..

İmamoğlu gönderdiği mesajda "Bu ülkenin yediden yetmişe her bir vatandaşı, olanı biteni bütün çıplaklığıyla görüyor. Kimse bu yalanlara, iftiralara, fitnelere, kumpaslara pabuç bırakmaz. Sen bu ülkenin köylüsünü, çiftçisini ne zannettin? Bak da biraz feraset ve basiret öğren şu sözlerden: “Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir.” dedi.