Ekrem İmamoğlu'ndan iktidarı kıskandıracak yeni proje! Cezaevinden duyurdu

23 Mart tarihinden bu yana Silviri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X’den paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde üniversiteli gençlere yönelik projesini açıklayan İmamoğlu, bu sefer de 'Yeşil Türkiye Sefeberliği' adlı projesini vatandaşlarla paylaştı.

"İSTANBUL’DA YAPTIK, TÜM TÜRKİYE’DE DE YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi,

"Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız. İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. “Yeşil Türkiye Seferberliği” sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız."