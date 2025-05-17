Ekrem İmamoğlu'ndan iktidarı kızdıracak paylaşım!

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Ekrem İmamoğlu'ndan iktidarı kızdıracak paylaşım!

CHP lideri Ekrem İmamoğlu, iktidara göndermeli bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, "Tarih sizi “faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler” olarak yazacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Tarih sizi “faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler” olarak yazacak. Yönettiğiniz bütçeden Nisan ayı itibarıyla faize aktardığınız kaynak, geçen seneye göre %99 artmış. Buna karşın gelir artışı %50’de kalmış. İlk dört ayda, 2025 yılının bütçe açığı tahmininin yarısına ulaşmışsınız. Geçinemez hale soktuğunuz çiftçiye gecikmeli bir biçimde ödediğiniz destek bu senenin toplamında 135 milyar TL olacak, ama kapılarına gidip el açtığınız tefecilere sadece ilk 4 ayda 725 milyar TL transfer yapmışsınız. Faizcilere verdiğiniz bu para yetmezmiş gibi bir de kapı arkasında planladığınız 19 Mart darbesinden sonra, 55 milyar dolar rezerv yakıp, Merkez Bankası faizini %49’a taşıttınız. Tefecileri ihya ederken, ülkenin üreticisini %70 faizli kredi borcuna mahkûm ettiniz. Türkiye’nin gece gündüz alın teriyle üreten, istihdam yaratan KOBİ’lerini, sanayicisini, esnafını, emekçisini bozuk para gibi harcadınız. Tarih sizi “16 milyon seçmenin iradesine uyduruk suçlamalarla yapılan 19 Mart darbesinin finans ayağı” diye hatırlayacak. Bu lekeden asla kurtulamayacaksınız. Bu da size dert olsun. Ekrem İmamoğlu."

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