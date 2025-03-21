Ekrem İmamoğlu'ndan Jose Mourinho sözü "We are clean"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu TikTok hesabından Jose Mourinho'nun "We are clean" sözünü kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası tüm Türkiye sokaklara çıktı.

"WE ARE CLEAN"

Saraçhane'de binlerce kişi destek için bir araya gelirken Ekrem İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabı, Jose Mourinho'nun söylemiş olduğu 'We Are Clean' cümlesini kendisine uyarlayıp paylaştı. Videoda Mourinho'nun sesi kullanıldı.

MOURINHO SÖYLEDİ

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho 'We are clean' sözleriyle gündem olmuştu. Mourinho "Türk futbolun hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı" ifadelerini kullanmıştı.

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