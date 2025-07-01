Ekrem İmamoğlu'ndan karikatür tepkisi: Yapılan hadsizliği kınıyorum

Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Büyük tepki çeken karikatüre ilişkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum" dedi.

İMAMOĞLU: YAPILAN HADSİZLİĞİ KINIYORUM

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İmamoğlu, Leman dergisinde soruşturma açılan karikatüre ilişkin avukatları aracılığıyla kınama mesajı yayınladı. İmamoğlu, şunları dile getirdi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum. Karikatürde Gazze’deki zulme dikkat çekilmek istendiği ifade edilse de kullanılan yöntem inançlı insanların kalbini kırmış, derin bir hassasiyet yaratmıştır. Bu tür hassasiyetler üzerinden toplumumuzu kışkırtmaya, çatışma ortamı yaratmaya çalışan provokatörlere ise asla geçit verilmemelidir. Türkiye, geçmişte bu tür kışkırtmaların acı sonuçlarını yaşamış bir ülkedir. Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz. Sağduyuyu korumak, inançlara saygıyı savunmak ve toplumsal barışımızı her türlü tahrikten uzak tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum.



Karikatürde Gazze’deki zulme dikkat çekilmek istendiği ifade edilse de kullanılan yöntem inançlı insanların kalbini kırmış, derin bir hassasiyet… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 1, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman Dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı.

Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.