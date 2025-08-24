Ekrem İmamoğlu'ndan kıtlık ilan edilen Gazze'ye yardım çağrısı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kıtlık ilan edilen Gazze'de yaşanan insani drama ilişkin, "Gazze'de açlığa mahkûm edilen insanlar için, hep birlikte, iktidarıyla muhalefetiyle güçlü bir ses yükseltmeliyiz. İnsanlık adına, vicdan adına, çocukların yaşam hakkı adına bu çağrıya kulak verilmelidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de yaşanan insanlık dramı artık resmi raporlarla da tescillendiği gibi kıtlık boyutuna ulaşmıştır. Yarım milyondan fazla masum insan açlıkla boğuşuyor, yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Bu tabloya "olağan" diyebilecek tek bir vicdan yoktur. Birleşmiş Milletler raporları ortadadır: Bu, tamamen insan eliyle yaratılmış bir felakettir. Yardım TIR'ları sınırda bekletilirken içeride açlıktan ölen çocukların, hastalık ve yoksulluğa terk edilen insanların sorumluluğu tüm dünyanın omuzlarındadır. Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiş, farklı siyasi kaygıların önüne geçememiştir. Gazze'de açlığa mahkûm edilen insanlar için, hep birlikte, iktidarıyla muhalefetiyle güçlü bir ses yükseltmeliyiz. İnsanlık adına, vicdan adına, çocukların yaşam hakkı adına bu çağrıya kulak verilmelidir."