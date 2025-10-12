CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına 19 Ekim'de yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından mesaj paylaşıldı.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benim hayatımda özel bir yere sahip. Üniversite yıllarımda orada yaşadım; Kıbrıs Türk halkının demokrasi, özgürlük ve varlık mücadelesine yakından tanık oldum. Bugün de aynı inançla söylüyorum: Kıbrıs Türkleri kendi kaderini tayin etme gücüne sahip. Kurulur kurulmaz egemenliğini tanıdığımız KKTC’nin halkının iradesine saygı duymak, sadece bir diplomatik gereklilik değil, kardeşlik borcumuz. Kıbrıs’taki tarafların yeniden barış görüşmeleri yaptığı bu kritik dönemde, KKTC’nin geleceğini belirleyecek seçim sürecinin huzur ve demokratik olgunluk içinde geçmesini diliyorum. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanındayız; barış, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde çözüm arayışlarını desteklemeye devam edeceğiz."