Ekrem İmamoğlu'ndan kritik mesaj!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan kritik mesaj!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, İmamoğlu’nun notunu paylaştı. İmamoğlu, "Milletçe bir ve birlikte olmak zamanıdır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

"MİLLETÇE BİR VE BİRLİKTE OLMAK ZAMANIDIR"

İnce, İmamoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği notu sosyal medyadan paylaştı.

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