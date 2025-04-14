Ekrem İmamoğlu'ndan kritik mesaj!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.
"MİLLETÇE BİR VE BİRLİKTE OLMAK ZAMANIDIR"
İnce, İmamoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği notu sosyal medyadan paylaştı.
Bugün Silivri Cezaevi’nde Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ve Sayın Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu’nun mesajını sizlerle paylaşıyorum. Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına… pic.twitter.com/3ST4JgtUFv— Muharrem İNCE (@vekilince) April 14, 2025