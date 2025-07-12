Ekrem İmamoğlu'ndan Malatya mitingine davet

Esenyurt ile başlayan operasyon dalgaları kapsamında 18 Mart günü şafak operasyonuyla konutunda gözaltına alınan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

15 belediye başkanının tutuklanmasıyla mücadele eden CHP, bir yandan yüz binlerin katıldığı meydanlarda mitinglerine devam ediyor.

Şimdiye kadar İstanbul ve Türkiye geneli 34 miting düzenleyen CHP, 35.'sini yarın AKP'nin kalelerinden olarak gösterilen Malatya'da düzenleyecek.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

Bu ülkeye huzur ve bereketin adaletle geleceğini belirten İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Malatyalı hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi.

Miting, bugün saat 18.00'da Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasındaki miting alanında düzenlenecek.