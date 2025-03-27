Ekrem İmamoğlu'ndan 'Maltepe' çağrısı

Tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Maltepe'de düzenlemeyi planladığı miting için çağrıda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadaki X hesabından halkı mitinge çağırırken, bir video görsel de paylaştı.

İmamoğlu, Maltepe Sahil Miting Alanı'nda 29 Mart Cumartesi, saat 12:00'da düzenlenecek miting için "Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak." diyerek destekçilerini alana çağırdı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı;