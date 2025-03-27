Ekrem İmamoğlu'ndan 'Maltepe' çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Maltepe' çağrısı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Maltepe mitingi için çağrıda bulundu.

Tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Maltepe'de düzenlemeyi planladığı miting için çağrıda bulundu.

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Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadaki X hesabından halkı mitinge çağırırken, bir video görsel de paylaştı.

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İmamoğlu, Maltepe Sahil Miting Alanı'nda 29 Mart Cumartesi, saat 12:00'da düzenlenecek miting için "Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak." diyerek destekçilerini alana çağırdı.

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İşte Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı;

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