Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tam destek!

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İktidarın CHP’li Belediyelere dair algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı hizmetlere, dürüstlüğüne ve hukuka olan bağlılığına bütün milletimizin şahit olduğu Mansur Yavaş Başkanımızın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız." açıklaması yaptı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebep verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından aralarında belediye görevlilerinin de olduğu 13 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İktidarın CHP’li Belediyelere dair algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı hizmetlere, dürüstlüğüne ve hukuka olan bağlılığına bütün milletimizin şahit olduğu Mansur Yavaş Başkanımızın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Bu kirli algı operasyonlarını yapmakta ısrar edenlere, bu operasyonlar için devletin kaynaklarını kullanmaktan utanmayanlara nispet hizmetlerimizle ve tüm direncimizle buradayız."

