Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevlana'nın 'Öğrendim' şiirini X hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU'NDAN BARIŞ MESAJI

"Barış için: Sevmeyi Güvenmeyi Ruhumuzu anlamayı, ruhumuzla birbirimizi sevmeyi aydınlanmayı, aydınlatmayı, ekmeği; ekmeği üretmeyi, büyütmeyi; ekmeği hakça paylaşmayı öğrenelim" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

Sonra güvenmeyi...

Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim.

İnsan tenini öğrendim.

Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu…

Sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim.

Evreni öğrendim.

Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim.

Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatabilmek gerektiğini öğrendim.

Ekmeği öğrendim.

Sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini.

Sonra da ekmeği hakça üleşmenin, bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim.

