Ekrem İmamoğlu'ndan miting çağrısı. Bugünkü adres neresi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan miting çağrısı. Bugünkü adres neresi?

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine yurttaşları davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yenisini, yarın saat 20.30'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyecek.

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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sanıyorlar ki bu milleti kandırırız. Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti. Millet kazanacak, millet. Bütün Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimi adalet ve hürriyet buluşmasına davet ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

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