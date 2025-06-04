Ekrem İmamoğlu'ndan miting çağrısı. Bugünkü adres neresi?

Cumhuriyet Halk Partisi, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yenisini, yarın saat 20.30'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyecek.

Sanıyorlar ki bu milleti kandırırız. Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti.



Millet kazanacak, millet.



Bütün Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimi adalet ve hürriyet buluşmasına davet ediyorum.



4 Haziran Çarşamba 20.30

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı



Ekrem… pic.twitter.com/XJ9coTBI2l — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 3, 2025

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sanıyorlar ki bu milleti kandırırız. Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti. Millet kazanacak, millet. Bütün Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimi adalet ve hürriyet buluşmasına davet ediyorum" ifadeleri kullanıldı.