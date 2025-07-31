Ekrem İmamoğlu'ndan müjde! Sosyal medya hesabından duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan müjde! Sosyal medya hesabından duyurdu

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüksek faizler sebebiyle esnafın ve üreticinin sıkıntılar çektiğini ifade etti. İmamoğlu, "Vergi prim teşvikleriyle KOBİ’lerimize nefes aldıracağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla KOBİ'lerin yaşadığı sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulunarak, "Vergi prim teşvikleriyle KOBİ’lerimize nefes aldıracağız" ifadelerini kullandı.

"KOBİ'LERİMİZE NEFES ALDIRACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Senelerdir milletimizi mecbur bıraktıkları yüksek faiz esnafımızın, üreticilerimizin canını yakıyor.

Ticari kredilerde takipteki alacaklardaki artış %55’e ulaşmış.

KOBİ’lerden tahsil edilemeyen borçlar ise %115 artmış.

Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede küçük esnafımız da üreticilerimiz de fazla bile dayanıyor.

Piyasada nakit akmıyor, vadeli işlerde bile alacaklar tahsil edilemiyor.

Zorda kalıp bankalara müracaat eden KOBİ’ler kredi bulamıyor, bulsa da ödeyemiyor.

İktidar istediği kadar işsizliği düşürdüğünü iddia etsin, geniş tanımlı işsizlik Türkiye'nin tarihindeki en yüksek oranla %33'lere varıyor. İstihdam depolarımız olan KOBİ’ler çökünce, milletimiz işsiz kalıyor.

İktidar değişmeden, tekrar güven ve istikrar inşa edilmeden yürüyecek yolumuz kalmamıştır.

Yeniden sanayileşme programımız kapsamında KOBİ’lerimizin krediye erişimini rahatlatacağız.

Vergi prim teşvikleriyle KOBİ’lerimize nefes aldıracağız.

Dijitalleşmeden tedarik zincirlerine entegrasyona, kamu alımlarında öncelik sağlanmasından ihracata kadar birçok alanda üreticilerimiz için çalışacak olan KOBİ Ajansı ile ülkemizin bel kemiği olan esnafımızı ve üreticilerimizi yeniden ayağa kaldıracağız."

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