Ekrem İmamoğlu’ndan ortalığı karıştıracak uyarı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Buluşmaları kapsamında bugün Ankara'ya gitti.

Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, kendisine yönelik soruşturmalardan bahsetti. Öte yandan İmamoğlu’ndan "örgüt" uyarısı geldi.

Soruşturmalarda "örgüt" izi arandığını ifade eden İmamoğlu, "Dikkat edin, Tehlikeli bir yol açıyorsunuz. Kamudan ihale alan tüm iş insanlarına sesleniyorum. Çok büyük bir yol açılıyor. Emsal olacak işler oluyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasındaki o bölüme, danışmanı Murat Ongun sosyal medya paylaşımıyla vurgu yaptı. Ongun, İmamoğlu'nun konuşmasındaki o bölümü satır satır paylaştı.

"DEV İHALELERİ ALANLAR DA BİRBİRİNİ TANIYOR"

Murat Ongun "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ankara konuşmasındaki mesajı dikkat çekici" notuyla yaptığı paylaşımda şu bölüme yer verildi:

“Çalışanlarımıza yurt dışı çıkış yasağı konuyor. Yol arkadaşlarımıza, tanıdığımız, hiç tanımadığımız iş insanlarının mal varlıklarına tedbir konuyor.

Savcılığa “Hayırdır bu nedir?” diye soran avukatlara “Örgüt” deniyor.

Örgütlü işler varmış, demek. Avukatlara öyle diyorlar. Anlıyoruz ki, birkaç kişinin birbirini bir vesileyle tanıyor olmasından örgüt çıkarmaya çalışıyorlar…

Eğer birbirini tanımak örgüt ise, bu insanların ahlakıyla iş yapması suç ise o zaman ben size anlatayım. Türkiye’nin çok sayıda büyük şirketi var. Dev şirketler. Hepimiz biliyoruz. Bizim de bazı büyük ihalelerimizi onlar kazandı. Hakkaniyetle adaletle kamu yararı gözeterek kuşkusuz.

Bu iş insanları da birbirini tanıyor, aynı özel uçakla yurtdışına maç izlemeye gidiyor, aynı teknede bir araya geliyorlar.

Ertesi gün de milyarlarca dolar değerindeki devlet ihalelerine her biri ayrı ayrı şirketleriyle giriyor. Hep beraber giriyorlar. Onlar da ihale aldıkları bakanlıkların başındaki isimleri kamu kuruluşlarının başındaki yetkilileri tanıyor.

Sosyal medyada, açık kaynaklarda fotoğrafları var. Videoları var.

Bakanlığı döneminde ihaleler kazanan şirkete, bakanlığı sonrası yönetim kurulu üyesi olarak alınan bakan var.

Şimdi yargıyı bir silaha dönüştüren iktidara ve onların dediklerini birebir uygulayan savcılara sesleniyorum: Tehlikeli bir yol açıyorsunuz.

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine giren tüm firmaları, o kurumların yöneticilerini de zan altında bırakıyorsunuz.

"EMSAL OLACAK İŞLER OLUYOR"

Sizin Ekrem İmamoğlu alerjiniz başka kapılar açıyor. Kamudan ihale alan tüm iş insanlarına sesleniyorum. Çok büyük bir yol açılıyor. Emsal olacak işler oluyor.

Bu hukuksuzluk son bulmazsa bundan sonra Türkiye’de ne bir kamu yetkilisi ne de kim olursa olsun hiçbir iş insanı başına ne geleceğini bilemez. Bugün olmaz yarın olur.

Bu gayrimeşru uygulamalara maruz kalmak istemeyen, bu kötü akla müdahale eder. Ekrem İmamoğlu’nun itibarını zedelemek isteyenler, bana kumpas kurmak isteyenler bilsin ki, dönüşü olmayan bir yola giriyorlar. Bu tarihi uyarıyı da buradan yapıyorum!"