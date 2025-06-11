Ekrem İmamoğlu'ndan ortalığı kasıp kavuracak Halk TV açıklaması

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

İktidarın 19 Mart tarihinde yaptığı operasyonlara dikkat çeken İmamoğlu, Halk TV'nin bu operasyonları canlı yayınladığı için cezalandırıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi,

"Halk TV, 19 Mart darbesine karşı milyonlarca vatandaşımızın gösterdiği tepkiyi ekranlarına taşıdığı için cezalandırılmaya çalışılıyor. Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir gözdağıdır. Halk TV halkın sesidir. Kumpaslarınızla halkın sesini susturamayacak, gerçekleri iftiracılarla örtemeyeceksiniz. Milletimiz her şeyin farkındadır. Millet büyüktür, milletin sesi en güçlüdür. Ekrem İmamoğlu."

Halk TV, 19 Mart darbesine karşı milyonlarca vatandaşımızın gösterdiği tepkiyi ekranlarına taşıdığı için cezalandırılmaya çalışılıyor.



Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 11, 2025

23 Mart tarihinden beri Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları kapsamında yarın hakim karşısına çıkacaktı.

"AVUKATLAR DURUŞMAYA KATILMAYACAKLAR"

Ancak edinilen son dakika gelişmesine göre İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasını “hukuka aykırı usul” olarak değerlendirerek duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır."