Ekrem İmamoğlu'ndan Özdağ'a teşekkür

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu kendisini Silivri Cezaevi'nde ziyaret eden Ümit Özdağ'a teşekkür etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bugün Silivri’de ziyaretime geldi. Kendisi de haksız bir biçimde 148 gün cezaevinde kalmış biri olarak, yaşadığım sürece dair hem insani hem hukuki bir duyarlılıkla yanımda oldu.



Cezaevi çıkışında, hakkımda herhangi bir mahkûmiyet… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 10, 2025

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bugün Silivri’de ziyaretime geldi. Kendisi de haksız bir biçimde 148 gün cezaevinde kalmış biri olarak, yaşadığım sürece dair hem insani hem hukuki bir duyarlılıkla yanımda oldu. Cezaevi çıkışında, hakkımda herhangi bir mahkûmiyet kararı bulunmadığını hatırlatarak, ses ve görüntü yasağına yönelik haklı şikayetimi kamuoyuyla paylaştı. Demokrasi, hukuk ve insan onuru adına önemli bir dayanışma örneği olan bu ziyaret için Sayın Genel Başkan’a teşekkür ediyorum.