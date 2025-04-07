Ekrem İmamoğlu'ndan 'Özgür Özel' mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabı üzerinden kurultay seçimine ilişkin bir mesaj yayımladı.İmamoğlu, Özel'i tebrik ederek, "Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi.

KAYYUM İDDİALARI SONRASI KURULTAY KARARI ALINMIŞTI

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası 'partiye kayyum atanacak' iddialarıyla kurultay kararı almıştı. Dün CHP'nin 21'inci Olağan Genel Kurulu'ndaki yarışı tüm delegenin oyunu alan mevcut Başkan Özgür Özel yeniden seçildi.

İMAMOĞLU: YENİ TÜRKİYE'NİN İNŞAASI İÇİN ÖZVERİYLE, KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Dünkü kurultaya ilişkin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, şunları söyled:

"Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun."