Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ramiz Dayı'lı paylaşım. Silivri'den olay video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar kapsamında BB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırılmıştı.

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Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından avukatları aracılığı ile mesajlar paylaşmaya devam ediyor.

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Silivri cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, TikTok hesabından yeni bir video paylaştı. Bir dönemin fenomen karakteri olan Ramiz Dayı (Tuncel Kurtiz) sesi ile takipçilerine seslenen İmamoğlu, Korku duvarları yarıldı, suyun sesini duyuyor musunuz” dedi.

Videoda Ramiz Dayı; "Duyuyor musun? yeğen suyun sesini duyuyor musun? yapamam diyordun gücün yetmez sanıyordun, anlarlar yaptırmazlar bir daha yenerler diye korkuyordn, imkansız diyordun, suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı bize sadece içinden yürümek kaldı"